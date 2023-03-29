Подполковник Марочко: ВСУ активно минируют берег реки Оскол южнее Купянска

Генштаб ВСУ перебросил дополнительные украинские инженерные подразделения под Купянск Харьковской области, где те приступили к оборудованию мощного укрепрайона, сообщил Андрей Марочко.

По словам отставного подполковника ЛНР, в настоящее время противник занят установкой минных заграждений и возведением дополнительных укрепрайонов.

"Работы ведутся в дневное время суток, под прикрытием подразделений ПВО", — добавил Марочко в интервью агентству РИА Новости.

Он пояснил, что украинская армия и ранее пыталась возвести оборонительные сооружения вдоль реки Оскол, но низкая квалификация специалистов ВСУ не позволяла достичь нужных результатов.

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