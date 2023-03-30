Onet: после проигрыша на поле боя с Украиной Россия не распадётся

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия на поле боя с Украиной не проиграет и на маленькие государства не распадётся. Такое мнение высказал польский обозреватель Витольд Юрас в статье издания Onet. Эксперт оценил идею о разделении РФ, которую ранее выдвигали политики Польши.

По словам автора статьи, в публичных дебатах на Западе всё чаще появляется идея распада России. Но Польша реально способствовать подобному сценарию на самом деле не может, а сосредоточение на этом является серьёзной ошибкой, считает Юрас.

Он назвал "интеллектуальным злоупотреблением" выдвигать идею о поражении России, отметив, что во время спецоперации РФ стала контролировать больше территорий, в сравнении с 2014 годом.

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