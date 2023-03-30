Хазин: патронаж РФ — подарок Путина Си Цзиньпину, который вызвал бешенство в США

1:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Владимир Путин оказал Си Цзиньпину такое содействие, что Вашингтон "просто взвился".

Об этом сообщил политолог и экономист Михаил Хазин.

Председателю Си было принципиально важно получить "мандат неба" — дабы китайское общество признало его достойным статуса лидера, в эфире "Соловьев LIVE" сказал эксперт. Для этого лидеру КНР нужно вернуть Тайвань или вывести страну в политический топ.

"Он председательствовал за столом переговоров Саудовской Аравии и Ирана. Си становится одним из главных политиков мира. Переговоры начались под патронажем России, и можно выдвинуть правдоподобную гипотезу, что это подарок Путина для Си. Моё глубокое убеждение, что ордер МУС — это ответ американцев на этот подарок", — отметил Хазин.

Правда, это автоматически втягивает Пекин в противостояние с Вашингтоном. И Цзиньпину необходим крепкий тыл в виде дружественного Кремля, способного обеспечить Китаю выход в Тихий океан через Приморье и Охотское море на случай блокады США. Плюс Китай осознает опасность игры первым номером против привыкшего к нему Белого дома, подчеркнул аналитик

Он отметил, что содействием Пекину на мировой арене российский президент лишил КНР возможности "отсидеться" в стороне.