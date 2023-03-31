Басурин: Киев и Пентагон тщательно скрывают данные о гибели офицеров США на Украине

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Всё чаще стала поступать в последнее время информация о большом количестве погибших на Украине офицеров США. Однако официальные лица в Киеве, также как и в Пентагоне, данный факт не подтверждают и не опровергают, а наоборот тщательно скрывают информацию по потерям. Об этом пишет военный эксперт Эдуард Басурин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что расследованиями занимаются в основном именно американские журналисты. А больше всего заинтересована в обнародовании количества и данных погибших офицеров США оппозиция правящей партии.

"Ходят слухи, что гибель большого количества американских офицеров, может стать так называемым "козырем в рукаве" у оппонентов нынешней власти. А политический сдвиг в Вашингтоне грозит подорвать западную военную поддержку Киева и поставит его под угрозу поражения", - добавил аналитик.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский в последнее время такой унылый именно по этой причине.

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