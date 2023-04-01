Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
RusVesna: миномётчики ВС РФ "устроили ад" для ВСУ под Донецком, ударив высокоточным оружием
Ходаковский призвал ВС РФ делать акцент на оборону
Создатель сайта Кремля перечислил профессии, которые скоро заменят нейросети
ГИБДД взяла под охрану "Сарматмобиль" в Казани
Мать Романа Костомарова опровергла сообщения о том, что фигуриста переводят лечиться в Германию
Кинолог Голубев: домашнюю собаку можно рассмешить
Лидер группы "Ногу свело" Максим Покровский* был признан иноагентом в РФ
Певец из РФ Сергей Лазарев заявил, что уезжать из России не собирается
Украинский боевик: ВСУ постепенно отходят назад в Бахмуте из-за действий российской артиллерии

Украинской "Гвардии наступления" предрекли гибель от рук российских солдат

0:41
Силовые структуры

Российские войска создали в прифронтовых регионах настолько глубокоэшелонированную линию обороны, что любая попытка наступления ВСУ обернётся для украинских боевиков самоубийством. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Украинской "Гвардии наступления" предрекли гибель от рук российских солдат

По мнению парламентария, украинскую "Гвардию наступления" ждет печальная участь.

"Шансов у националистов никаких нет", — заявил Шеремет.

По мнению Шеремета, все попытки прорыва линии российской обороны не приведут ни к чему, кроме огромных потерь в личном составе ВСУ. Это только ускорит продвижение ВС РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Украина признала потерю Дебальцево
Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
"Это голос разума" — американцев восхитил глава МИД РФ Лавров

Американские пользователи Сети восхитились детальным анализом главы российского МИД Лаврова ситуации на мировой арене.

Американцы пожаловались, что им стыдно за США после интервью Лаврова: "Я бы его крепко обнял"
Украинский политолог: Путин устроит Киеву "кровавый смех" первого апреля
Путин первого апреля устроит Украине "кровавый смех" — украинский политолог
Костомарова готовят к транспортировке в Германию для лечения и восстановления
Стратегия Путина ведёт к краху НАТО — Reseau International
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Бойцы ВС РФ ударили высокоточным оружием по позициям ВСУ
Военкор Сладков заявил о массовой сдаче боевиков ВСУ в плен
ЕС близок к обсуждению отправки войск на Украину — Орбан
ЕС близок к обсуждению отправки войск на Украину — Орбан
Последние материалы
RusVesna: миномётчики ВС РФ "устроили ад" для ВСУ под Донецком, ударив высокоточным оружием
Ходаковский призвал ВС РФ делать акцент на оборону
Создатель сайта Кремля перечислил профессии, которые скоро заменят нейросети
ГИБДД взяла под охрану "Сарматмобиль" в Казани
Мать Романа Костомарова опровергла сообщения о том, что фигуриста переводят лечиться в Германию
Кинолог Голубев: домашнюю собаку можно рассмешить
Лидер группы "Ногу свело" Максим Покровский* был признан иноагентом в РФ
Певец из РФ Сергей Лазарев заявил, что уезжать из России не собирается
Украинский боевик: ВСУ постепенно отходят назад в Бахмуте из-за действий российской артиллерии
После победы над Дациком боксёр из США Кевин Джонсон попросил у Путина российский паспорт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников