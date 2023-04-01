Украинской "Гвардии наступления" предрекли гибель от рук российских солдат

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска создали в прифронтовых регионах настолько глубокоэшелонированную линию обороны, что любая попытка наступления ВСУ обернётся для украинских боевиков самоубийством. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

По мнению парламентария, украинскую "Гвардию наступления" ждет печальная участь.

"Шансов у националистов никаких нет", — заявил Шеремет.

По мнению Шеремета, все попытки прорыва линии российской обороны не приведут ни к чему, кроме огромных потерь в личном составе ВСУ. Это только ускорит продвижение ВС РФ.

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