РИА Новости: медсестра из Удмуртии с позывным "Ромашка" спасла 150 тяжелораненых за три дня

1:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Медсестра из Удмуртии с позывным "Ромашка" вместе с водителем вывезла с передовой на Сватовском направлении 150 раненых за три дня. Все бойцы выжили. Об этом пишет РИА Новости.

В Донбасс 23-летняя девушка решила отправиться добровольцем, так же как и многие её друзья. Теперь она в бригаде "Ветеранов" работает на передовой под Авдеевкой, а раньше была под Сватово.

Яна рассказала, что очень тяжело было в середине декабря. Тогда ей пришлось эвакуировать с поля боя тяжелораненых по разбитым дорогам под огнём танков, артиллерии и миномётов противника. Путь от позиций до ближайшего госпиталя занимал полтора часа.

Те дни "Ромашка" вспоминает как страшный сон. Работать приходилось с рассвета до глубокой ночи. Бойцы были без рук, ног, с осколочными ранениями. По словам "Ромашки", все 150 спасённых ею солдат выжили.

Сама медсестра также была ранена на передовой месяц назад: боевики ВСУ сбросили гранату с дрона. Два осколка прошили бронежилет, один застрял в мышце, второй в почке. После лечения в госпитале и короткого отпуска, Яна снова вернулась в расположение части. Она сирота, поэтому дома её ничто не держит.

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