Британские танки Challenger 2 впервые замечены в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны". По данным военкоров, видео было снято в Житомирской области.
Лондон поставил киевскому руководству роту танков в рамках военной помощи. Однако британские эксперты опасаются, что "грозные" Challenger 2 могут попасть в руки российской армии, в результате чего состав "секретной" смеси, из которой изготовлена броня танков, будет раскрыт.
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Во второй половине апреля в зоне СВО в Донбассе появятся танки "Чёрный орёл", которые будут охотиться на немецкие "Леопарды" и британские "Челленджеры".