Британские танки Challenger 2 впервые замечены в зоне СВО на Украине

0:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Британские танки Challenger 2 впервые замечены в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны". По данным военкоров, видео было снято в Житомирской области.



Лондон поставил киевскому руководству роту танков в рамках военной помощи. Однако британские эксперты опасаются, что "грозные" Challenger 2 могут попасть в руки российской армии, в результате чего состав "секретной" смеси, из которой изготовлена броня танков, будет раскрыт.