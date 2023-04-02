Украинский боевик рассказал о глумлении над телом российского бойца. По его словам, он изрубил труп воина японской катаной.
Как рассказал боевик, военное преступление он совершил в середине марта.
"Я позволил себе взять его тело, посадил его на стул и надругался над ним, вставив в него катану", — говорит боевик.
По его словам, это было сделано им, чтобы запугать российских военнослужащих.
"я проткнул сначала область шеи, а потом воткнул меч в область сердца", — рассказал боевик.
После этого тело бойца боевики бросили на дороге. Однако, уже через несколько дней наступающие российские войска выбили ВСУ с их позиций.
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