Боевик ВСУ признался в глумлении над трупом русского воина

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский боевик рассказал о глумлении над телом российского бойца. По его словам, он изрубил труп воина японской катаной.

Как рассказал боевик, военное преступление он совершил в середине марта.

"Я позволил себе взять его тело, посадил его на стул и надругался над ним, вставив в него катану", — говорит боевик.

По его словам, это было сделано им, чтобы запугать российских военнослужащих.

"я проткнул сначала область шеи, а потом воткнул меч в область сердца", — рассказал боевик.

После этого тело бойца боевики бросили на дороге. Однако, уже через несколько дней наступающие российские войска выбили ВСУ с их позиций.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.