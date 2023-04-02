Глава Чечни Кадыров назвал Зеленского ничтожеством, который вводит санкции под действием наркотиков

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и порекомендовал ему бежать, так как его час близок.

"Ты сам знаешь, какое ты ничтожество, которое только и может вводить санкции против членов семей своих врагов, включая детей. Как же это ничтожно и омерзительно", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Санкции, которые вводит Зеленский против членов семей и детей, он назвал "шакальими", но глава Чечни уверен, что президент Незалежной и его окружение в будущем покажут ещё более бесчеловечные поступки, которые удивят весь мир.

"Какие бы санкции, Зеленский, ты ни вводил на своей проданной Западу земле под влиянием наркотиков, мы не отступим и не отступятся от нас наши близкие. <…> Близок твой час. Ты столько наворовал денег и столько убил украинцев, что скоро народ выкурит тебя, как крысу из норы и отправит к Бандере*. Так что беги, Зеленский, беги", — высказался Кадыров.

*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.