Экс-депутат Рады Кива: команда Зеленского готовит теракт, чтобы сжечь верующих УПЦ

Команда руководителя Украины Владимира Зеленского готовится к совершению теракта против верующих Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом предупредил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.

По его словам, украинские спецслужбы уже разработали и согласовали план нападения. Теперь они готовы приступить к его реализации, указал бывший депутат. Кива добавил, что власти Украины хотят привлечь к этому теракту "ярых неонацистов".

Как пояснил политик, киевский режим планирует спровоцировать конфликт в УПЦ, заблокировать верующих в помещении, а затем сжечь их. Он отметил, что получил эту информацию от источника из Офиса президента Украины.

"Зеленский готовит в Киеве вторую Одессу. Киево-Печерская лавра может стать очередным домом профсоюзов, в котором заживо сгорели люди", — подчеркнул Кива в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что священники УПЦ по всей Украине объявили голодовку, протестуя против закрытия Киево-Печерской лавры.

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