Шурыгин: каждая неделя затягивания наступления лишает ВСУ одной бригады

Каждая неделя затягивания с наступлением лишает ВСУ одной бригады. За февраль и март потери украинской армии составили не менее 35 тыс. человек убитыми и 40 тыс. ранеными. Об этом проинформировал в своём Telegram-канале военный эксперт Владислав Шурыгин.

За это же время в ряды ВСУ удалось поставить около 50 тыс. человек, из которых военную подготовку имеют менее трёх процентов. Так же на фронт вернулись около десяти тысяч раненых. За два месяца ВСУ потеряли четыре бригады.

Это заставляет командование ВСУ нервничать, искать варианты оттянуть начало наступления либо понизить его цели с оперативно-стратегических до тактических.

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