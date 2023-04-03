Царьград: удар по штабу НАТО в зоне СВО на Украине не на шутку напугал США и весь Запад

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вчера появилась информация, что в США с Украины отправился груз-200 в виде гробов с американскими генералами. Данные официально не подтверждены, но удар по штабу НАТО в зоне СВО сильно напугал весь Запад.

Слухи об ударе возмездия появились в Сети ещё в середине марта, пишет "Царьград", ссылаясь на полковника в отставке Виктора Баранца, который предположил, что эта информация может быть правдивой.

"На военном языке этот объект называется "запасной командный пункт Минобороны и Генштаба Вооружённых сил Украины". <…> О числе погибших как среди украинцев, так и среди западных офицеров данных нет. Нет сведений и о целях, которые поражены русскими ракетами", — пишет источник.

Несколько позже издание Pronews выпустило материал про российскую ракету "Кинжал", которая разнесла подземный украино-натовский центр, расположенный на глубине 130 метров. Как следует из статьи, в бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.