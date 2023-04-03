РВ: российские военные превратили "в решето" натовский БТР ВСУ у Угледара

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия продолжают ежедневно уничтожать поставленную Киеву Западом военную технику в зоне спецоперации в Донбассе. Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали свежее видео, подтверждающее это, в своём Telegram-канале.

"Превращённый в решето у Угледара натовский БТР YPR-765", — сопроводили пост подписью авторы издания.

Они отметили, что российские бойцы попали рядом с вражеской боевой машиной, в результате чего её изрешетило осколками.

Ранее военкор Андрей Руденко сообщил об уничтожении базы иностранных наёмников в Запорожской области высокоточным боеприпасом.