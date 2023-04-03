Российская армия продолжают ежедневно уничтожать поставленную Киеву Западом военную технику в зоне спецоперации в Донбассе. Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали свежее видео, подтверждающее это, в своём Telegram-канале.
"Превращённый в решето у Угледара натовский БТР YPR-765", — сопроводили пост подписью авторы издания.
Они отметили, что российские бойцы попали рядом с вражеской боевой машиной, в результате чего её изрешетило осколками.
Ранее военкор Андрей Руденко сообщил об уничтожении базы иностранных наёмников в Запорожской области высокоточным боеприпасом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.