"Страна.ua" показала подразделение ВСУ, вооружённое пулемётами "Максим" 150-летней давности

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование ВСУ пытается всеми способами справиться с нехваткой современного оружия в армии. Украинские СМИ показали подразделение, вооружённое пулемётами "Максим".

"Украинские военные тянут за собой пулеметы "Максим", которые широко применялись ещё в Первую Мировую войну", — гласит подпись под роликом, опубликованным в Telegram-канале издания "Страна.ua".

Можно предположить, что украинские войска вынуждены использовать музейные экспонаты, так как станковый пулемёт Хайрема Максима, ставший образцом для оружейников всего мира, увидел свет в 1883 году и был снят с вооружения около 80 лет назад.