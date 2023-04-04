Командование ВСУ пытается всеми способами справиться с нехваткой современного оружия в армии. Украинские СМИ показали подразделение, вооружённое пулемётами "Максим".
"Украинские военные тянут за собой пулеметы "Максим", которые широко применялись ещё в Первую Мировую войну", — гласит подпись под роликом, опубликованным в Telegram-канале издания "Страна.ua".
Можно предположить, что украинские войска вынуждены использовать музейные экспонаты, так как станковый пулемёт Хайрема Максима, ставший образцом для оружейников всего мира, увидел свет в 1883 году и был снят с вооружения около 80 лет назад.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.