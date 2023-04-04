МК: Коротченко заявил об угрозах для для России от вступления Финляндии в НАТО

1:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 4 апреля, 31-м членом НАТО становится Финляндия. Это событие не сулит России ничего хорошего. В этом мнении сходятся многие политики и эксперты, ведь граница альянса с РФ увеличивается на тысячу километров. Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко назвал ситуацию резко негативным изменением военно-стратегической обстановки.

"Мы получаем увеличение линии соприкосновения с НАТО более чем на 1200 километров, что приводит к резкому повышению угрозы для северо-запада России и, разумеется, для Санкт-Петербурга. Фактически начинается военное освоение театра военных действий по подготовке новой войны против России с возможностью на определённом этапе уже официального выдвижения со стороны Финляндии территориальных требований к Российской Федерации", — сказал Коротченко в беседе с "МК".

Если Финляндия решит провести мобилизацию, то численность её армии может составить миллион, а это большая цифра, отметил он. Кроме того, страна обладает не только военным потенциалом, но и мощной электронной разведкой. Режимы в Финляндии станут антироссийскими, как это было в 20-30-х годах прошлого столетия.

НАТО может разместить на финских авиабазах тактическое ядерное оружие США. Помимо этого, деятельность Балтийского флота РФ будет осложнена, заключил Коротченко.

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