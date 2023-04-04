США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на 2,6 миллиарда долларов

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Официальные представители Минобороны США сообщили, что Вашингтон поставит Киеву снаряды и вооружения на сумму 2,6 миллиарда долларов.

По информации Пентагона, американские власти передадут собственность Вооружённых сил США на 500 миллионов долларов и потратят 2,1 миллиарда на закупки.

Как написали на официальном сайте военного ведомства, ВСУ получат:

боеприпасы к зенитно-ракетным комплексам Patriot и NASAMS, реактивным системам залпового огня HIMARS и "Град";

артиллерийские и танковые снаряды;

23 миллиона патронов для стрелкового оружия.

Также Вашингтон пообещал отправить Украине противотанковые комплексы TOW и Javeline, гранатомёты, радары противовоздушной системы, эвакуационные машины, грузовики, девять автомобилей с 30-миллиметровыми пушками против БПЛА, авиационные ракеты, мостоукладчики, терминалы спутниковой связи.

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