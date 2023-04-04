Ветеран разведки Любимов: с идейными террористами внутри России нужно бороться

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пока в теракте, который совершила Дарья Трепова, взорвав военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге, найдут и докажут украинский след, всё равно будут появляться люди, способные на подобные преступления. Как с ними бороться, рассказал полковник внешней разведки РФ Михаил Любимов в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, в России есть люди, готовые пойти на страшные преступления не за деньги, а так как ненавидят власть. Это идейные террористы, они всегда были и будут.

"Они находятся в разных российских оппозиционных организациях, но я думаю все они на учете ФСБ, а значит сейчас нужно просто действовать и всё", — уверен собеседник издания.

По мнению полковника, необходимо отследить связь с Украиной, а экстремисты могут быть национальными и с ними нужно бороться.

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