Пока в теракте, который совершила Дарья Трепова, взорвав военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге, найдут и докажут украинский след, всё равно будут появляться люди, способные на подобные преступления. Как с ними бороться, рассказал полковник внешней разведки РФ Михаил Любимов в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, в России есть люди, готовые пойти на страшные преступления не за деньги, а так как ненавидят власть. Это идейные террористы, они всегда были и будут.
"Они находятся в разных российских оппозиционных организациях, но я думаю все они на учете ФСБ, а значит сейчас нужно просто действовать и всё", — уверен собеседник издания.
По мнению полковника, необходимо отследить связь с Украиной, а экстремисты могут быть национальными и с ними нужно бороться.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.