Подоляка: в Киеве есть законная цель для возмездия за теракт в Санкт-Петербурге

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Все украинские теракты на территории России, в том числе убийство военкора Владлена Татарского, разрабатывало Главное управление разведки МО Украины, заявил военный аналитик Юрий Подоляка.

База этого ведомства, находящаяся в Киеве, является законной целью ВС РФ, уверен он. Тем более, пояснил эксперт, рядом с многоэтажным зданием нет никаких гражданских объектов.

"Думаю, самое то для "Кинжала". Глядишь угомонятся. Если нет, объявлять ГУР МО Украины террористической организацией и уничтожать системно и демонстративно ракетами все их базы", — написал Подоляка в своём Telegram-канале.

Он также призвал не брать в плен на передовой офицеров ГУР, "как это делали в свое время израильтяне".

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