Все украинские теракты на территории России, в том числе убийство военкора Владлена Татарского, разрабатывало Главное управление разведки МО Украины, заявил военный аналитик Юрий Подоляка.
База этого ведомства, находящаяся в Киеве, является законной целью ВС РФ, уверен он. Тем более, пояснил эксперт, рядом с многоэтажным зданием нет никаких гражданских объектов.
"Думаю, самое то для "Кинжала". Глядишь угомонятся. Если нет, объявлять ГУР МО Украины террористической организацией и уничтожать системно и демонстративно ракетами все их базы", — написал Подоляка в своём Telegram-канале.
Он также призвал не брать в плен на передовой офицеров ГУР, "как это делали в свое время израильтяне".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские военные продолжают планомерно уничтожать в зоне спецоперации поставляемое киевскому режиму странами НАТО вооружение.