Журналист Мардан показал базу Главного управления разведки Украины в Киеве

Журналист Сергей Мардан показал расположение базы Главного управления разведки (ГУР) Украины в Киеве. Он опубликовал фото в своём Telegram-канале.

"На острове. Гражданских объектов рядом — нет", — на что-то намекнул публицист, добавив, что идёт второй год СВО.

Ранее ряд СМИ сообщили, что российские военные ударом гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по подземному командному бункеру во Львове уничтожили высокопоставленных офицеров США и НАТО. Эксперты предположили, что в Вашингтоне по этому поводу возникла истерика.

Однако пока официально подтверждения, как и опровержения, данной информации не было ни с российской, ни с американской стороны.

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