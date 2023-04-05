Подберёзкин: новые танки "Чёрный орёл" превосходят "Леопарды", но их пока мало

Новейшие российские экспериментальные танки Т-80, "Чёрный орёл", которые уже окрестили убийцами "Леопардов", — не являются массовыми в производстве. Поэтому пока говорить о том, что эти машины массово будут поступать в зону специальной военной операции, преждевременно. Это, скорее, экзотика, сообщил Pravda.Ru директор Центра военно-политических исследований концерна "Алмаз-Антей", доктор исторических наук Алексей Подберёзкин.

Эксперт также рассказал о технических данных "Чёрных орлов", отметив, что сравнивать их с западными танками некорректно.

"То, что эти танки не уступают, как и танки Т-90, "Абрамсам" и всем остальным, это понятно, тем более "Челленджерам", которые являются просто не самыми лучшими танками, мягко говоря. Поэтому это всё сравнение тактико-технических данных мало о чём говорит. Потому что всегда упускается из вида первое и самое главное — общее количество этих машин. А оно небольшое. И "Абрамсов", которых нет практически вообще, и "Леопардов" пока мало и, наверное, много и не будет, и которые сразу поступать не будут, и тем более "Челленджеров", которых вообще мало, их там 14-15 штук", — объяснил собеседник издания.

Принципиальное значение имеет, насколько тот или иной вид оружия оснащён запасными частями, ремонтными возможностями и, самое главное, может, в принципе, составлять некое боевое подразделение с единым командованием, добавил профессор.

По его мнению, о "Чёрном орле" как об оружии против "Леопардов" можно говорить лишь гипотетически.

"В принципе танк Т-80 — это танк, оснащённый мощным двигателем 1500 лошадиных сил и мощным орудием 150-миллиметровым. Но это не говорит о том, что их количество будет иметь какое-то значение. Потому что в единичном варианте или если будет несколько экземпляров, это мало повлияет на общую ситуацию", — заключил эксперт.

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