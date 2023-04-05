Экс-командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что у армии Украины недостаточно сил для взятия под контроль Крыма и Донбасса.
"У украинцев нет военного потенциала, который позволил бы им отбить 20% территории, включая Крым", — подчеркнул генерал, слова которого приводит Rzeczpospolita.
По мнению Скшипчака, украинская армия не способна превосходить российскую. ВСУ не готовы к наступлению, заключил бывший командующий.
Ранее он заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский посетил Польшу, чтобы подготовиться к переговорам с Москвой.
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