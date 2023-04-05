Комбат "Спарты" Жога ответил на заявления о прорыве ВСУ под Авдеевкой

0:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский журналист Анатолий Шарий заявил, что войска киевского режима якобы перешли в контратаку на Авдеевском направлении к северо-западу от населённого пункта Новосёловка и подошли к городу "вплотную".

Командир батальона "Спарта" Артём Жога оценил информацию блогера и послал ВСУ "открытку" в виде мощных ударов по позициям противника.

"Открытка всем, кто сегодня "прорвался" под Авдеевкой", — написал Жога в своём Telegram-канале.