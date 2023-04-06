Боевик ВСУ записал обращение из Бахмута: за полтора часа четыре "двухсотых" и шесть "трёхсотых"

Боевик вооружённых сил Украины записал обращение из Бахмута (Артёмовска) и под звуки артиллерийского обстрела рассказал о том, как солдат обмануло командование. Ролик распространяется в соцсетях.

По словам украинского военного, их привезли на передовую линию, обещая одно, но в реальности оказалось совсем другое.

"За полтора часа четыре двухсотых и шесть трёхсотых. Командование нас кинуло. Не знаю, что дальше будет. Дай бог выжить", — говорит боец, не стесняясь в выражениях.

Добавим, ранее в офисе президента Украины заявили, что ситуация в Бахмуте контролируется Киевом, а попытки российских сил окружить город провалились.

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