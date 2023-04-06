Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт рассказал про ошибки на работе, которые приводят к выгоранию
2023 Mercedes-AMG C 43 наконец-то здесь, цена от $61 050
Hyundai Ioniq 6 берет три трофея в конкурсе "Всемирный автомобиль года"
Немцев взбесило хамское поведение украинских дипломатов
В Ставрополе осудят бывшего сотрудника МВД за взяточничество
The Wall Street Journal: в НАТО думают над "утешительным призом" для Украины
Соловьёв призвал нанести ядерный удар по Киеву, а не ждать контрнаступления ВСУ
Военкор Сладков рассказал о главной мечте Украины
Секретарь СНБО Данилов: дату будущего наступления ВСУ знают не более пяти человек на планете

Сивков: ВКС РФ не уничтожают скопления ВСУ, потому что те рассредоточены по сёлам

Силовые структуры

ВКС РФ не наносят удары по скоплениям украинской армии, поскольку ВСУ рассредоточены по населённым пунктам.

Сивков: ВКС РФ не уничтожают скопления ВСУ, потому что те рассредоточены по сёлам

Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков.

"40 тысяч боевиков ВСУ не стоят строем на плацу. Они распределены в разных местах. Это не точечные цели, а площадные, поэтому по ним надо бить не высокоточными ракетами, а ковровым бомбометанием, накрывая площадь и уничтожая там всё живое и технику большими бомбовыми ударами", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал аналитик.

Но удары всё же наносятся, например, изготовившиеся атаковать ВСУ были уничтожены авиацией и артиллерией, отметил Сивков.

По его мнению, ВС РФ будет придерживаться той же тактики, как при выходе из Херсона, и стараться уничтожать армию Украины артиллерией за пределами городов. Когда ВСУ начнут выдвигаться для атаки, тогда армия РФ начнёт старательно бить, добавил Сивков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Т-72 раскрошил целый отряд украинских боевиков

Танк уничтожил практически всё вооружение и личный состав противника.

Военкор Газдиев: танк Т-72 ВС РФ в упор расстрелял целый отряд ВСУ в лесах у Кременной
Треповой вызывали скорую помощь после девятичасового допроса
Треповой после допроса вызвали "скорую"
ВСУ впервые опубликовали видео удара по региону России
Россия получила секретные данные с упавшего дрона США
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
В Сеть попали эпичные кадры уничтожения САУ производства США
После убийства генералов НАТО в Вашингтоне началась истерика
Политик заявил о готовности Киева к контрнаступлению в Запорожье
Политик заявил о готовности Киева к контрнаступлению в Запорожье
Последние материалы
Немцев взбесило хамское поведение украинских дипломатов
В Ставрополе осудят бывшего сотрудника МВД за взяточничество
The Wall Street Journal: в НАТО думают над "утешительным призом" для Украины
Любовь к спорту необходимо прививать
Соловьёв призвал нанести ядерный удар по Киеву, а не ждать контрнаступления ВСУ
Военкор Сладков рассказал о главной мечте Украины
Секретарь СНБО Данилов: дату будущего наступления ВСУ знают не более пяти человек на планете
ВСУ потеряли 130 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
Полковник Макгрегор: ВСУ могут остаться без поддержки США через полгода из-за финансового кризиса
Три в одном: в России изобрели "обувь будущего" за 50 тысяч рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников