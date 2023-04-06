Сивков: ВКС РФ не уничтожают скопления ВСУ, потому что те рассредоточены по сёлам

ВКС РФ не наносят удары по скоплениям украинской армии, поскольку ВСУ рассредоточены по населённым пунктам.

Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков.

"40 тысяч боевиков ВСУ не стоят строем на плацу. Они распределены в разных местах. Это не точечные цели, а площадные, поэтому по ним надо бить не высокоточными ракетами, а ковровым бомбометанием, накрывая площадь и уничтожая там всё живое и технику большими бомбовыми ударами", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал аналитик.

Но удары всё же наносятся, например, изготовившиеся атаковать ВСУ были уничтожены авиацией и артиллерией, отметил Сивков.

По его мнению, ВС РФ будет придерживаться той же тактики, как при выходе из Херсона, и стараться уничтожать армию Украины артиллерией за пределами городов. Когда ВСУ начнут выдвигаться для атаки, тогда армия РФ начнёт старательно бить, добавил Сивков.