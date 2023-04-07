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Военкор Сладков: спецоперация на Украине прекратится неожиданно для всех

Силовые структуры

Военный журналист Александр Сладков сделал свой прогноз об окончании спецоперации, отвечая на вопрос подписчика в Telegram-канале о том, когда закончатся боевые действия.

Военкор Сладков: спецоперация на Украине прекратится неожиданно для всех

Репортёр отметил, что специальная военная операция, начавшаяся год назад, совершенно не похожа на нынешнюю ситуацию по многим параметрам: применению новой техники (отечественной и иностранной), наличию боеприпасов, качеству людей, которые воюют сейчас.

"Уверен, что СВО прекратится внезапно для всех, кто наблюдал за ней со стороны. Противник посыпется, это произойдёт неминуемо", — заявил военкор.

То накопление ресурсов, которое сейчас происходит, — оно как в спорте, когда спортсмен сначала долго набирает силы, а потом выходит на ринг и побеждает всех, объяснил Сладков. По его мнению, на Украине произойдёт всё именно так, потому что потенциал, который ждёт Россия будет гигантским и неожиданным и для Киева, и для Европы.

"Всё повалится как карточный домик. У противника", — заключил журналист.

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Экстрасенс: Украина будет разделена
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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