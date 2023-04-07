Танк Т-72 ВС РФ разнёс блиндаж ВСУ под Кременной двумя снарядами

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский беспилотник обнаружил блиндаж украинских боевиков в районе Кременной. Затем координаты фортификационного сооружения были переданы экипажу Т-72. Об этом сообщили военные корреспонденты Telegram-канала "Работайте, братья".

На опубликованных кадрах видно, что танкисты группировки "Отважные" уничтожили блиндаж противника двумя снарядами.

Ранее российский Т-72 под Кременной ликвидировал целый отряд ВСУ. Боевая машина должна была эвакуировать раненых и подавить огонь неприятеля. Однако после попадания гранаты Т-72 отправился в бой.