Политолог Гроссе предложил восстановить Речь Посполитую в границах Польши и Украины для противостояния России

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Польский политолог Томас Гжегож Гроссе заявил, что для победы над Россией Польша и Украина могут объединиться в одно государство.

Специалист для статьи в Rzeczpospolita описал два сценария завершения конфликта Москвы и Киева. При этом автор счёл поражение Вооружённых сил Российской Федерации маловероятным, поскольку западные страны недостаточно помогают украинской армии.

В качестве второго варианта урегулирования конфликта эксперт назвал прекращение боевых действий. По словам Гроссе, этот итог одобрят некоторые страны, в том числе КНР, но альянс НАТО останется недовольным. Причиной послужит "отсутствие наказания" для РФ, сказал политолог. Также он допустил, что конфликт затянется, начнётся кризис в европейских государствах.

По словам автора, Западная Европа не позволит Украине быстро стать частью военно-политического блока. Специалист предложил восстановить Речь Посполитую, чтобы эффективнее противостоять Москве и решить вопрос со вступлением Киева в НАТО и Евросоюз.

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