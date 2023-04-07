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Спасая людей: как стать медицинским работником в ЧВК "Вагнер"

2:29
Силовые структуры » Министерство обороны

В Сети появились подробности процесса трудоустройства в ЧВК "Вагнер" на позицию медицинского работника.

Спасая людей: как стать медицинским работником в ЧВК "Вагнер"

Компания предлагает три направления работы. На "гражданку" принимаются мужчины и женщины в возрасте от 25 до 50 лет в хорошей физической форме и с опытом работы по специальности от пяти лет. Кроме того, кандидаты обязаны предоставить подтверждающие навыки документы. Предпочтение отдается амбулаторным и оперирующим хирургам, травматологам, нейрохирургам, врачам и фельдшерам СМП, анестезиологам-реаниматологам, ВОП (терапия), офтальмологам, неврологам, ЧЛХ, ЛОР, реабилитологам, медбратьям и медсестрам.

В случае успешного прохождения отбора сотрудникам предстоит трудиться в госпиталях на территории ЛНР и ДНР. Работа идет вахтовым методом, минимальный срок командировки составляет один месяц. Представители "оркестра" оплачивают дорогу, проживание и питание специалиста.

Кандидаты должны направить заявки на бот МедСлужбы. Там они заполняют анкету и могут прочитать ответы на самые частозадаваемые вопросы. В случае появления открытой вакансии приложение пришлет уведомление.

По военной линии могут работать исключительно мужчины в возрасте от 22 до 50 лет с хорошей физической формой, подтверждающими специальность документами и опытом работы от трех лет. Минимальный срок командировки в данном случае выше — от шести месяцев. Компания оплачивает проживание и питание кандидата, однако прибыть на место он должен за свой счет.

В настоящий момент ЧВК "Вагнер" требуются амбулаторные и оперирующие хирурги и травматологи, врачи и фельдшеры СМП, анестезиологи-реаниматологи, медбратья, санитары (санитар может не иметь медобразования).

Кроме того, медики могут рассмотреть работу в составе штурмовых отрядов. Условия совпадают с требованиями к бойцам ЧВК, возраст от 22х до 50ти, хорошее здоровье, срочная служба не требуется, однако вакансия дополнительно требует от специалиста опыт оказания неотложной помощи при ранениях. Трудоустройство возможно исключительно путем прямого обращения в Молькино.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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