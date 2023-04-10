The Guardian: слитые секретные документы Пентагона говорят о критическом состоянии ПВО ВСУ

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Информация об утечке данных секретных документов Пентагона по Украине и ходу спецоперации взбудоражила общественность. В США и вовсе началась паника.

Из документов, датированных февралём 2023 года, следует, что у Украины в ближайшие недели могут закончиться ракеты и боеприпасы, сообщает The Guardian.

"В одном из документов, датированном 23 февраля и помеченном грифом "Секретно", подробно описывается, как украинские системы ПВО С-300 советской эпохи будут израсходованы ко 2 мая при нынешних темпах использования. Неясно, изменился ли уровень использования с тех пор", — сообщает источник.

Подлинность документов проверена не была, однако Пентагон уже проводит анализ сфотографированных данных.

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