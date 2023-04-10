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Лагин: Киев пытается ввести ВС РФ в заблуждение и отвлечь от реальных планов по наступлению

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Силовые структуры

История с изменением планов Киева после утечки секретных документов Пентагона в Сеть — это обман стратегического уровня, в который хотят вовлечь РФ. Такое мнение выразил политолог Николай Лагин.

Лагин: Киев пытается ввести ВС РФ в заблуждение и отвлечь от реальных планов по наступлению

По его словам, Украина и страны НАТО целенаправленно пытаются запутать Москву и создать препятствия для укрепления обороны РФ. Он призвал не отвлекаться на распространяемые в соцсетях данные, а доверять своим разведчикам.

"Вся ситуация выглядит как попытка ввести командование ВС РФ в заблуждение", — пояснил Лагин в беседе с ФАН.

Как подчеркнул эксперт, киевский режим, заявляя о корректировке планов, старается отвести фокус внимания от реальной программы наступательной операции ВСУ.

Ранее политолог Сергей Маркелов назвал утечку тайных документов США о контрнаступлении украинской армии "синхронной пропагандистской игрой".

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"Скоро начнется": Где ждать наступление ВСУ? РОГОВ раскрыл планы врага
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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