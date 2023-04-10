Лагин: Киев пытается ввести ВС РФ в заблуждение и отвлечь от реальных планов по наступлению

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

История с изменением планов Киева после утечки секретных документов Пентагона в Сеть — это обман стратегического уровня, в который хотят вовлечь РФ. Такое мнение выразил политолог Николай Лагин.

По его словам, Украина и страны НАТО целенаправленно пытаются запутать Москву и создать препятствия для укрепления обороны РФ. Он призвал не отвлекаться на распространяемые в соцсетях данные, а доверять своим разведчикам.

"Вся ситуация выглядит как попытка ввести командование ВС РФ в заблуждение", — пояснил Лагин в беседе с ФАН.

Как подчеркнул эксперт, киевский режим, заявляя о корректировке планов, старается отвести фокус внимания от реальной программы наступательной операции ВСУ.

Ранее политолог Сергей Маркелов назвал утечку тайных документов США о контрнаступлении украинской армии "синхронной пропагандистской игрой".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.