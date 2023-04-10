В Одессе СБУ задержала боевика ВСУ, который передавал данные о HIMARS российским военным

В Одессе СБУ задержала солдата срочной службы военно-морских сил Украины, который, по версии следствия, передавал российским военным данные о дислокации штаба, боевой техники и складов боеприпасов, а также пытался снять, где находятся установки HIMARS.

По данным спецслужбы, завербовали срочника ещё в начале спецоперации. Он получил псевдоним "Крымчанин" и отрабатывал задания по сбору данных об обороне Одессы.

"Шпион" якобы поддерживал связь с куратором из России через анонимный мессенджер, используя вторую сим-карту. Его обвиняют в госизмене в условиях военного положения.

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