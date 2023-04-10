Американские специалисты изучают сбой в работе систем наведения "умных" авиабомб JDAM, зарегистрированный на Украине, передаёт NBC News, ссылаясь на обнародованные в Сети секретные данные Пентагона.
По информации телеканала, дело о неполадках при использовании JDAM помещено в документ с пометкой "секретно". В нём сказано, что боевики ВСУ, скорее всего, столкнулись с проблемами из-за ошибочных настроек взрывателей бомб. Ещё одна возможная причина сбоя — российские "глушилки" сигнала GPS, отмечается в материале.
"В документе с пометкой "секретно" рассматривается, почему украинские бомбы, оснащённые боеприпасами для прямой атаки JDAM, в последнее время терпят неудачи", — сообщает телеканал.
Ранее командующий американскими ВВС в Европе Джеймс Хекер заявил, что "умные" бомбы не помогут киевскому режиму из-за господства российской авиации в воздушном пространстве.
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