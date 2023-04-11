Российские бойцы уничтожили на Херсонском направлении с десяток украинских националистов и две самоходные гаубицы "Гвоздика", сообщил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Алексей Рулёв.
По его словам, ликвидировали украинских боевиков в ходе контрбатарейной борьбы.
"Нанесено огневое поражение позиций артиллерийских расчётов противника в районе населённых пунктов Велетенское и Жовтневое. Уничтожены две самоходные артиллерийские установки 2С-1 "Гвоздика". — рассказала Рулёв РИА Новости.
Кроме того, в районе села Алёшки силами ВС РФ уничтожены семь вражеских БПЛА, а также "Лелека-100" и "Фурия" около населённых пунктов Ивановка и Казачьи Лагеря.
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На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков ВСУ.