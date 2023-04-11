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РИА Новости: ВС РФ уничтожили около десяти боевиков ВСУ и две "Гвоздики"

0:48
Силовые структуры

Российские бойцы уничтожили на Херсонском направлении с десяток украинских националистов и две самоходные гаубицы "Гвоздика", сообщил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Алексей Рулёв.

РИА Новости: ВС РФ уничтожили около десяти боевиков ВСУ и две "Гвоздики"

По его словам, ликвидировали украинских боевиков в ходе контрбатарейной борьбы.

"Нанесено огневое поражение позиций артиллерийских расчётов противника в районе населённых пунктов Велетенское и Жовтневое. Уничтожены две самоходные артиллерийские установки 2С-1 "Гвоздика". — рассказала Рулёв РИА Новости.

Кроме того, в районе села Алёшки силами ВС РФ уничтожены семь вражеских БПЛА, а также "Лелека-100" и "Фурия" около населённых пунктов Ивановка и Казачьи Лагеря.

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Генерал ФСБ Михайлов: "Украинский военный живет на фронте 3 часа"
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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