Украинское подполье проникло в РФ вместе с беженцами уже давно

Леонков: Украинское подполье проникло в России вместе с беженцами ещё во времена так называемой АТО

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Диверсанты проникли в Россию вместе с украинскими беженцами ещё во времена так называемой АТО.

Об этом в рамках проекта "СВО. Большой контекст" сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

"После Майдана, когда ВСУ стали воевать против своих же граждан, огромное количество беженцев переселилось в Россию. Назывались цифры в 2-3 млн человек. Этим людям давали статус беженцев и большинство получили российские паспорта. Сейчас выясняется, что среди участников диверсионных групп были люди, которые еще в 2014 году сюда приехали", — рассказал аналитик.

Сейчас диверсантов активно разоблачают сотрудники ФСБ, перехватывая их разговоры с кураторами, отметил он.

По его словам, ещё до государственного переворота в Незалежной в спецлагерях тренировали и боевиков, которые участвовали в уличных беспорядках, а потом и в боевых действиях, и тех, кто должен был отправиться в глубокий тыл.

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