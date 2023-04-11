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Резников: Украина готовит новую атаку по российскому флоту, подобную потоплению крейсера "Москва"

Силовые структуры

Киев готовит новую атаку по российскому флоту в Чёрном море, подобную потоплению крейсера "Москва". Об этом заявил на брифинге министр обороны Украины Алексей Резников.

Резников: Украина готовит новую атаку по российскому флоту, подобную потоплению крейсера "Москва"

"Есть некоторые нюансы, которые до сих пор неизвестны нашему врагу, а это значит, что мы можем предлагать им ещё очередной "сюрприз" на море, очередной "хлопок", связанный с их кораблями. Мы просто ждём подходящего момента, чтобы повторить эту историю", — заявил представитель украинского оборонного ведомства.

Он добавил, что детали потопления "Москвы" его попросило не разглашать руководство флота. Однако министр уточнил, что инцидент с крейсером произошёл "благодаря усилиям" командующего украинским флотом Алексея Неижпапы и его команды.

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ВСЁ о причинах вражды РФ и США за 10 минут
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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