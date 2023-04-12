Подберёзкин: заморозка конфликта на Украине — объективная реальность

Никто из действующих лиц в украинском конфликте не был готов к затяжным боевым действиям, заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

По словам эксперта, один из вероятных сценариев развития СВО — заморозка конфликта.

"Никто не готовился к длительному военному конфликту. Военные доктрины были ориентированы на ведение относительно локальных войн. Запасы боеприпасов, которые сейчас расстреливаются, фантастические по оценкам любых предыдущих войн", — пояснил Подберёзкин "Украине.ру".

Как уточнил спикер, никому в голову не приходило увеличивать запасы вооружений до рекордных показателей и наращивать производство. По мнению эксперта, поэтому заморозка конфликта — объективная реальность.

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