Литовкин: в США изучат состав брони захваченного ВСУ российского танка Т-90, но аналог сделать не смогут

1:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В США заметили захваченный в прошлом году боевиками ВСУ российский танк Т-90А. Могут ли американцы, изучив технику, выведать какие-то секреты? Нанесёт ли это обстоятельство урон имиджу России на мировой арене? Редакция Pravda.Ru попросила ответить на вопросы военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Литовкина.

По словам эксперта, по имиджу РФ это никак не ударит. Во время боевых действий случается всякое, отметил он.

"Мы захватываем американскую технику, американцы захватывают нашу. Ничего здесь такого страшного нет. Какие секреты? Я не знаю, какие они секреты сумеют узнать. Наши танки достаточно подробно представлены на международных выставках. Можно залезть и всё посмотреть. Поэтому что они там узнают? Состав брони, может быть, если распилят башню или другие части танка. Это как бы неизбежно, что они узнают состав брони, как она устроена. Будут под неё создавать свои снаряды", — добавил аналитик.

Там много всяких деталей, очень интересных для специалистов. Радиостанции, системы управления, системы управления огнём, объяснил собеседник издания.

По его мнению, аналоги американцы делать не будут, поскольку у них есть своя танковая промышленность.

"Смешно было бы, если бы они на базе нашего танка делали свой, или мы на базе американских танков сделали свои. Это, конечно, невозможно, безусловно. Топор можно было сделать 100 лет тому назад, "передрать". А уже сложную боевую технику "передрать" невозможно", — заключил военный эксперт.

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