Командир ВСУ в Бахмуте: "Больно видеть, как мы расплачиваемся жизнью за нехватку боеприпасов"

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американская газета New York Times опубликовала репортаж из Бахмута (Артёмовска). В нём говорится, что украинские военные защищают "сужающийся полукруг руин в западном районе города", который имеет ширину в 20 кварталов, и постоянно простреливается российской артиллерией.

Автор материала отмечает, что украинская армия несёт значительные потери. Как заявил изданию командир 93-й механизированной бригады ВСУ полковник Павел Палиса, в Бахмуте военные помогают выиграть время другим подразделениям, получить боеприпасы и вооружение и подготовиться к контрнаступлению.

Он также добавил, что у войск в городе и его окрестностях время от времени заканчивались боеприпасы, что становилось причиной гибели личного состава.

"Мне, как командиру, больно видеть, как мы расплачиваемся жизнью за нехватку боеприпасов", — заявил собеседник NYT.

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