Пригожин передал Евросоюзу "голубую метку" от имени ЧВК "Вагнер"

Евросоюз принял решение о включении в черный список РИА "ФАН" и ЧВК "Вагнер". Основатель "оркестра" Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию.
Недавно стало известно, что ЕС расширил список лиц, к которым применяются ограничительные меры. Предприниматель вспомнил пиратский анекдот на данную тематику.
"Когда один пират приходит к другому и говорит:
— Мне передали голубую метку, знаешь ли ты, что это такое?
— Не черная, но тоже ничего хорошего.
Поэтому мы включаем Евросоюз в "голубой список" и передаем ему "голубую метку", — передает слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".
Ранее Пригожин назвал "ужасным" решение Канады ввести санкции в отношении ЧВК "Вагнер". Он с иронией подметил, что этот удар оказался "ниже пяток".
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