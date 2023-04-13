Пригожин передал Евросоюзу "голубую метку" от имени ЧВК "Вагнер"

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Евросоюз принял решение о включении в черный список РИА "ФАН" и ЧВК "Вагнер". Основатель "оркестра" Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию.

Недавно стало известно, что ЕС расширил список лиц, к которым применяются ограничительные меры. Предприниматель вспомнил пиратский анекдот на данную тематику.

"Когда один пират приходит к другому и говорит:

— Мне передали голубую метку, знаешь ли ты, что это такое?

— Не черная, но тоже ничего хорошего.

Поэтому мы включаем Евросоюз в "голубой список" и передаем ему "голубую метку", — передает слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее Пригожин назвал "ужасным" решение Канады ввести санкции в отношении ЧВК "Вагнер". Он с иронией подметил, что этот удар оказался "ниже пяток".