Заместитель руководителя МИД Украины Эмине Джапарова сказала, что вступление Киева в Европейский союз и военно-политический блок НАТО произойдёт в любом случае.
Дипломат заявила что переговоры о включении Украины в ЕС чиновники планируют запустить до конца 2023 года.
"Киев верит, что присоединение к ЕС и альянсу НАТО — это только вопрос времени", — подчеркнула замглавы внешнеполитического ведомства во время пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что в Бухаресте состоялась встреча глав МИД и военных ведомств Румынии, Молдавии и Украины. Представители стран подписали декларацию о сотрудничестве в сфере политики, культуры, экономики и в военной области.
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