В МИД Украины заявили, что присоединение страны к Евросоюзу и НАТО является вопросом времени

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Заместитель руководителя МИД Украины Эмине Джапарова сказала, что вступление Киева в Европейский союз и военно-политический блок НАТО произойдёт в любом случае.

Дипломат заявила что переговоры о включении Украины в ЕС чиновники планируют запустить до конца 2023 года.

"Киев верит, что присоединение к ЕС и альянсу НАТО — это только вопрос времени", — подчеркнула замглавы внешнеполитического ведомства во время пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что в Бухаресте состоялась встреча глав МИД и военных ведомств Румынии, Молдавии и Украины. Представители стран подписали декларацию о сотрудничестве в сфере политики, культуры, экономики и в военной области.

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