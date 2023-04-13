Руководитель главного штаба Вооружённых сил Франции Тьерри Бюркар прибыл с рабочим визитом на Украину.
Об этом заявил в Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Был рад впервые приветствовать на Украине генерала армии Тьерри Бюркара", — отметил военный.
Вместе с этим он сказал, что во время встречи с коллегой подчеркнул: Киев нуждается в артиллерийских боеприпасах, средствах противовоздушной обороны и военных самолётах F-16.
Ранее в The Washington Post сообщили, что некоторые в Киеве воспринимают Залужного в качестве политической угрозы.
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