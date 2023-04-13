Залужный рассказал о встрече с начальником главного штаба ВС Франции на Украине

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель главного штаба Вооружённых сил Франции Тьерри Бюркар прибыл с рабочим визитом на Украину.

Об этом заявил в Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Был рад впервые приветствовать на Украине генерала армии Тьерри Бюркара", — отметил военный.

Вместе с этим он сказал, что во время встречи с коллегой подчеркнул: Киев нуждается в артиллерийских боеприпасах, средствах противовоздушной обороны и военных самолётах F-16.

Ранее в The Washington Post сообщили, что некоторые в Киеве воспринимают Залужного в качестве политической угрозы.

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