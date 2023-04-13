Арестович рассказал, что ждал ответного удара после затопления крейсера "Москва"

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Алексей Арестович рассказал, какой страх испытывали Украина и весь мир после известия о затоплении крейсера "Москва".

Украинский военный аналитик напомнил, что год тому назад был затоплен российский ракетный крейсер "Москва". Он отметил, что представители офиса Владимира Зеленского узнали о событии раньше других.

"И сидели-ждали удара по зданию", — написал Арестович в своём Telegram-канале.

Он отметил, что год назад Россия представлялась страшной и могучей. Все думали, по словам Арестовича, что РФ не прощает удары по своим символам.

Бывший помощник офиса президента Украины вспомнил, что журналисты и эксперты прогнозировали ядерный ответ со стороны ВС РФ.

Он заявил, что ВСУ сделали за год так, что "там, где люди боялись, теперь смеются".

Тем же, кто всё ещё ждёт ядерный удар, Арестович объяснил, что он уже случился, когда разрушилась привычная картина мира.

Ранее Алексея Арестовича разозлили извинения Билл Клинтона перед Украиной.

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