Военный эксперт Подоляка описал начало наступления ВСУ: сотни дронов и мощнейший удар

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинское командование понимает, что у ВСУ есть единственная возможность начать масштабное контрнаступление, потому атака будет хорошо подготовлена, заявил военный эксперт Юрий Подоляка.

Удар будет нанесён сразу по нескольким направлениям, но сначала Киев развернёт информационную войну, чтобы вызвать панику у россиян.

"В первые же дни массированное применение дронов-камикадзе, сотни и сотни, мощнейший артиллерийский удар и дальше удар группами прорыва. И важнейший момент: будет просто колоссальная информационная атака", — заверил Подоляка эфире программы "Время покажет".

Он отметил, что российская армия к этому готова, а потому будут пресечены все попытки наступления ВСУ.

Ранее военные специалисты из США предсказали Киеву провал из-за истощения войск и недостаточной западной поддержки.

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