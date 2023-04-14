Flug Revue: Россия использует "чёрную магию" в производстве самолёта MC-21

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия продолжает разрабатывать новейший гражданский авиалайнер МС-21, несмотря на западные санкции. Об этом заявил немецкий журналист Патрик Цвергер.

Он отметил, что изначально авиационные крылья создавались из импортного сырья. Однако после введения ограничений на импорт углепластика, и российские разработчики начали искать замену иностранному продукту. Сейчас авиационные крылья для MC-21 изготавливается полностью из российского сырья на ульяновском заводе "Аэрокомпозитулья".

"В Ульяновске происходит чёрная магия", — заявил Цвергер в материале для Flug Revue.

Ульяновский производственный завод - единственный в России, способный производить так называемые чёрные крылья. Для этого компания AeroComposite разработала и запатентовала собственный производственный процесс, основанный на технологии вакуумной инфузии, отметил эксперт.

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