Россия продолжает разрабатывать новейший гражданский авиалайнер МС-21, несмотря на западные санкции. Об этом заявил немецкий журналист Патрик Цвергер.
Он отметил, что изначально авиационные крылья создавались из импортного сырья. Однако после введения ограничений на импорт углепластика, и российские разработчики начали искать замену иностранному продукту. Сейчас авиационные крылья для MC-21 изготавливается полностью из российского сырья на ульяновском заводе "Аэрокомпозитулья".
"В Ульяновске происходит чёрная магия", — заявил Цвергер в материале для Flug Revue.
Ульяновский производственный завод - единственный в России, способный производить так называемые чёрные крылья. Для этого компания AeroComposite разработала и запатентовала собственный производственный процесс, основанный на технологии вакуумной инфузии, отметил эксперт.
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