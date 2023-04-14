Войсковая разведка Восточного военного округа устроила неприятелю "огневую засаду" под Угледаром. В результате операции были уничтожены две военные машины противника и подразделение ВСУ.
Оператор разведывательного квадрокоптера заметил в лесополосе американский броневик, двигавшийся под покровом ночи к российским позициям. Координаты были переданы артиллерии, которая подбила БТР.
Разведчики решили не покидать наблюдательный пункт и дождались приезда тягача ВСУ для эвакуации повреждённой машины, а потом по рации дали команду орудийному расчёту открыть огонь.
Ранее американские аналитики признали, что "украинский корабль тонет", так как армия Киева истощена, а поддержка западных стран снижается.
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Российский танк Т-90А, захваченный боевиками ВСУ, в зоне СВО был замечен в США, пишут военкоры "Русской Весны".