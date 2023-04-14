Российская разведка поймала в "огневую засаду" американский броневик ВСУ под Угледаром

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Войсковая разведка Восточного военного округа устроила неприятелю "огневую засаду" под Угледаром. В результате операции были уничтожены две военные машины противника и подразделение ВСУ.

Оператор разведывательного квадрокоптера заметил в лесополосе американский броневик, двигавшийся под покровом ночи к российским позициям. Координаты были переданы артиллерии, которая подбила БТР.

Разведчики решили не покидать наблюдательный пункт и дождались приезда тягача ВСУ для эвакуации повреждённой машины, а потом по рации дали команду орудийному расчёту открыть огонь.

Ранее американские аналитики признали, что "украинский корабль тонет", так как армия Киева истощена, а поддержка западных стран снижается.

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