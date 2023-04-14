РВ: в Бахмуте прогремел "огромный" взрыв, который испепелил позиции ВСУ

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На позициях вооружённых сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артёмовске) после удара российской артиллерии прогремел чудовищный взрыв, который буквально испепелил позиции противника. Видео публикуют военкоры "Русской весны".

Взрыв в Бахмуте

На ролике видно, как огромный столб огня, дыма, камней и пыли поднимается в воздух на десятки метров. Отмечается, что кадры с земли сняли корректировщики.

Можно предположить, что попали по складу с боеприпасами ВСУ, расположенному в городских кварталах, которые украинские боевики превратили в крепости, добавили эксперты.

Ранее боевик ВСУ показал результат удара российской ракетой по тренировочному лагерю во Львове.