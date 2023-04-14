На позициях вооружённых сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артёмовске) после удара российской артиллерии прогремел чудовищный взрыв, который буквально испепелил позиции противника. Видео публикуют военкоры "Русской весны".
На ролике видно, как огромный столб огня, дыма, камней и пыли поднимается в воздух на десятки метров. Отмечается, что кадры с земли сняли корректировщики.
Можно предположить, что попали по складу с боеприпасами ВСУ, расположенному в городских кварталах, которые украинские боевики превратили в крепости, добавили эксперты.
Ранее боевик ВСУ показал результат удара российской ракетой по тренировочному лагерю во Львове.
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