"РВ": в Артёмовске ликвидирован командир Интернационального легиона наёмников ВСУ поляк Михал Журек

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

45-летний командир взвода Интернационального легиона ВСУ Михаил Журек был убит в Артёмовске. Польский наёмник должен был вернуться на родину уже через месяц, но его ждала иная участь — смертельное ранение в голову. Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" публикуют подробности.

Сообщается, что поляк умер в больнице Днепропетровска 25 марта. Похороны прошли в Польше, где траурную мессу заказала министр семьи и социальной политики Марлена Малонг. На церемонии присутствовали родственники, делегация Войска Польского и местные власти. Гроб покойного был покрыт украинским флагом. У Журека осталось четверо детей 12-18 лет.

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