РИА Новости: ВС РФ ликвидировали три украинские ДРГ на Купянском направлении

Бойцы ВС России уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ и сорвали две попытки ротации украинских войск, сообщил офицер пресс-центра группировки "Запад" Дмитрий Шепелявцев.

Украинские ДРГ ликвидировали на Купянском направлении.

"На Купянском направлении военнослужащие группировки "Запад" вскрыли и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", — рассказал офицер РИА Новости.

Провести переброску своих подразделений украинские националисты пытались в районе населённых пунктов Синьковка и Двуречное.

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