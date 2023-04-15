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РИА Новости: ВС РФ ликвидировали три украинские ДРГ на Купянском направлении

Силовые структуры

Бойцы ВС России уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ и сорвали две попытки ротации украинских войск, сообщил офицер пресс-центра группировки "Запад" Дмитрий Шепелявцев.

РИА Новости: ВС РФ ликвидировали три украинские ДРГ на Купянском направлении

Украинские ДРГ ликвидировали на Купянском направлении.

"На Купянском направлении военнослужащие группировки "Запад" вскрыли и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", — рассказал офицер РИА Новости.

Провести переброску своих подразделений украинские националисты пытались в районе населённых пунктов Синьковка и Двуречное.

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Генерал ФСБ Михайлов: "Украинский военный живет на фронте 3 часа"
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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