Старец Зосима предсказал три Пасхи на Украине: кровавую, голодную и победную

Основатель Свято-Успенской Николо-Васильевской обители в Донецкой области, старец Зосима предсказал, что боевые действия на Украине будут продолжаться на протяжении трёх лет. Во время конфликта пройдут три Пасхи: кровавая, голодная и победная.

Кровавая Пасха была в первый год спецоперации — 24 апреля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сотворил её для всех жителей Донбасса. Все силы ВСУ были переброшены в регион, после чего начались мощные обстрелы.

Голодная Пасха для всех православных людей наступит в этом году 16 апреля из-за серьёзного экономического кризиса.

Победная Пасха пройдёт 5 мая 2024 года, когда российские войска полностью разгромят киевский режим.

"Россия устоит. Даже силы ада, Антихриста не одолеют Русскую православную церковь. Светильники будут гореть на земле Святой Русской. На Русской земле! Запомните!" — цитирует пророчество Зосимы ZOV Херсон.

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