Боец СВО "Мазур": ВСУ нанесут удар в направлении Мелитополя после потери Артёмовска

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В скором времени Артёмовск (Бахмут) перейдёт под контроль российской армии. После потери города президент Украины Владимир Зеленский решится на масштабное наступление, чтобы избежать неудобных вопросов со стороны Запада. Об этом заявил боец 1-го армейского корпуса ДНР с позывным "Мазур".

"Контратаковать, я думаю, они будут практически сразу, после признания сдачи Бахмута, иначе замылить проблему не получится", — отметил он.

Военнослужащий подчеркнул, что не стоит говорить об истощении ВСУ, поскольку западное оружие поступает на территорию Незалежной беспрерывным потоком. Более того, даже те солдаты, которые утратили моральный дух, не могут покинуть свои позиции из-за заградотрядов, указал "Мазур".

По его мнению, украинские войска нанесут основной контрудар в сторону Мелитополя. В случае его захвата противник попытается перерезать сухопутный коридор в Крым.

"Не верю, что и на этом направлении ВСУ ожидает успех, но заход будет эффектным. США оценят "дембельский аккорд" Зеленского", — заключил солдат в беседе с "МК".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.